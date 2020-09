Il Tempo | Inzaghi aspetta il difensore

I giorni trascorrono veloci e Tare lavora intensamente per regalare ad Inzaghi un altro difensore così da rinforzare ancor di più il reparto arretrato. Seppur a riguardo la pista più plausibile sembrerebbe quella di un Under 22 soprattutto per una questione di criteri di lista, non può escludersi una vita alternativa tenendo conto che la lista (che verrà presentata oggi) potrà essere ritoccata sino al 5 ottobre. Così, l’uscita di Jony o Bastos aprirebbe la via ad un altro over 22. I nomi da monitorare rimangono molti: Bornauw del Colonia, Kim Min-Jae del Beijing Gouan, Retsos del Bayer, Friedl del Werder Brema, N’Dicka dell’Eintracht, Kabak dello Schalke 04, Otamendi del Manchester City, Foyth del Tottenham. Tanti i profili sotto osservazione che, in ogni caso, potrebbero lasciare spazio ad un mister x misterioso. Lo riporta Il Tempo







