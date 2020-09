Lazio-Benevento non sarà su DAZN, nessuno trasmetterà il derby degli Inzaghi

Lazio-Benevento non sarà trasmessa su Dazn. Secondo quanto appreso nelle ultime ore, la piattaforma non potrà mostrare la partita agli interessati a causa delle norme internazionali sui diritti TV che impediscono la messa in onda a tutte le piattaforme. Nessuna possibilità quindi di vedere il derby di casa Inzaghi, seppur amichevole in attesa della partenza della nuova Serie A.





