Lazio, Immobile il re assoluto delle ultime dieci stagioni

Non gli è bastato conquistare la Scarpa d’Oro e la classifica marcatori eguagliando il record di Gonzalo Higuain. Ciro Immobile vuole prendersi tutti i primati della Serie A e così fa segnare anche il primato come migliore marcatore degli ultimi dieci campionati di Serie A. Per l’attaccante di Torre Annunziata sono 135 le reti in 222 presenze, mentre Higuain, secondo in questa speciale classifica, insegue con 125 gol in 224 apparizioni. Lo riporta S.S. Lazio Agenzia Ufficiale







