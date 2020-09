PANINI: riparte il campionato e esce“CALCIATORI ADRENALYN XL 2020-2021”. Ecco le figurine di Ciro Immobile e Francesco Acerbi

Riparte il campionato di Serie A e torna una delle collezioni Panini più amate dai giovanissimi. E’ appena uscita in edicola “Calciatori Adrenalyn XL 2020-2021”, la raccolta ufficiale di card dedicata alle squadre e ai grandi protagonisti della Serie A TIM, profondamente rinnovata nella grafica e soprattutto nei contenuti. La collezione è composta da 466 bellissime card, di cui 146 realizzate su materiali speciali e con grafiche ed effetti particolari, suddivise in due uscite separate e con bustine di diverso colore: le “Primo Tempo”, già in vendita, contengono 233 card che compongono la prima parte della collezione; e le “Secondo Tempo”, disponibili da fine settembre, con le altre 233 card che andranno quindi a completare la raccolta. A queste, da fine ottobre si aggiungeranno anche le bustine “Tempi Supplementari”, con le card “Plus” sugli ultimi trasferimenti del mercato, gli allenatori ed altre card rare e speciali. Inoltre, ad aggiungere valore alla collezione, saranno disponibili come sempre le card “Limited Edition”, quest’anno dedicate a 20 calciatori di cui 3 in versione anche con firma in oro a caldo.

Oltre ad essere un collezionabile nella migliore tradizione Panini, “Calciatori Adrenalyn XL 2020-2021” è anche un gioco sempre più appassionante, che consente di ricreare vere e proprie partite di calcio attraverso la costruzione della formazione più competitiva. Le partite possono essere disputate sul nuovo “Campo da gioco” per due giocatori contenuto nello “Starter Pack”, ma anche giocate online in incontri 1 vs 1, oppure in appassionanti tornei tra collezionisti (sul sito www.paniniadrenalyn.com). Le card sono infatti dotate di un codice univoco che, se registrato nel gioco online, permette ai collezionisti di giocare con la stessa card appena trovata.

La collezione “Calciatori Adrenalyn XL 2020-2021” contiene numerose novità. Nella sezione “Primo Tempo” si potrà trovare una delle card più ricercate della collezione, la “Tempesta Azzurra” con alcuni dei protagonisti della nostra Nazionale. Nella sezione “Secondo Tempo” sarà invece compresa la mitica card “Invincibile”, la più attesa dagli appassionati, nonché la più forte in termini di gioco. All’interno della raccolta, sono state introdotte anche 4 nuove sezioni di card: i Difensori Insuperabili, gli Specialisti dei calci piazzati, gli Assist Man e i Bomber del campionato. Rinnovato anche il gioco online, nel quale alle tradizionali sfide 1 vs 1, al Saga mode ed ai tornei mensili, è stata anche aggiunta una vera e propria “Lega”, con un sistema di promozioni e retrocessioni fino al top delle categorie, la “Serie A-drenalyn”. Anche la modalità di gioco di livello più elevato è stata aggiornata e resa più aderente al calcio giocato ed agli eventi che lo influenzano: il gioco online si arricchisce quindi della modalità’ “Real Data Mode”, in cui i valori dei giocatori cambiano periodicamente a seconda delle performance di questi nel campionato, rendendo le sfide veramente interessanti e costringendo gli allenatori virtuali ad apportare scelte diverse ogni settimana. Infine, un’altra grande novità di quest’anno sono le “Instant Card”: nel corso delle prossime settimane, Panini realizzerà speciali card on-demand per celebrare gli eventi salienti del campionato, che i collezionisti potranno ordinare online nell’arco di sole 24 ore e poi ricevere direttamente a casa.

“Come in ogni stagione, la collezione ‘Calciatori Adrenalyn XL’ celebra la ripresa del campionato e l’inizio della Serie A TIM”, ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini. “In quest’anno particolarmente difficile, lo fa con importanti novità, originate anche delle tempistiche con cui è ripartita la stagione, che siamo certi piaceranno a tutti gli appassionati della raccolta. Innanzitutto, con le nuove sezioni speciali che come sempre arricchiscono e rinnovano la collezione, ma anche grazie alla nuova Lega, la ‘Serie A-drenalyn’, con la modalità di gioco ‘Real Data Mode’ che rende sempre avvincente la costruzione del proprio team e la “verifica” sul campo, ed infine con l’introduzione delle ‘Instant Card’, una collezione nella collezione che immaginiamo possa rendere veramente indimenticabili, attraverso le nostre card, gli eventi salienti del campionato italiano”.

La collezione “Calciatori Adrenalyn XL 2020-2021” è già in edicola con le bustine della sezione “Primo Tempo”, a cui seguiranno da fine settembre le bustine “Secondo Tempo” e da fine ottobre le “Tempi Supplementari”. Ogni bustina contenente 6 card costa 1 euro. Disponibili anche il ricchissimo “Starter Pack” al prezzo di 8 euro (con raccoglitore di 60 pagine numerate + Guida Ufficiale + nuovo Campo da gioco + 4 bustine “Primo Tempo” + 2 card “Limited Edition”). Alla fine di settembre, arriverà la “Tin Box” con 40 card (di cui 3 “Limited Edition”) + la Check-list a 11,99 euro, mentre per la “Tin Box Platinum” con 25 card (10 card “Platinum” + 15 card “Plus” di aggiornamento) a 6,99 euro sarà necessario attendere ottobre. In vendita, sempre a partire dal mese di ottobre, anche le bustine “Premium”, che conterranno 10 card al prezzo di 5 euro: in particolare, in queste bustine i più fortunati potranno trovare una card “Limited Edition” con l’autografo in oro a caldo di Lukaku, Chiellini o Immobile. Disponibili nello stesso periodo anche le bustine “Premium Oro”, al prezzo di 10 euro, che conteranno una bustina “Premium” con 10 card + 3 card “Limited Edition” + 1 card “Oro Online”. Sul sito ufficiale www.paniniadrenalyn.com, gli appassionati possono trovare suggerimenti, news, curiosità e tutte le informazioni necessarie per ottenere le card “Limited Edition” e le “Instant Card”.







