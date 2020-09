Petrucci: “Fares potrebbe giocare già con il Cagliari. Mercato? La Lazio prenderà un difensore”

Matteo Petrucci è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare di mercato e degli ultimi due nuovi acquisti: Fares e Muriqi. Ecco le sue parole: “Fares inizierà oggi ad allenarsi e ha un po’ di giorni per inserirsi. Non escluderei il suo impiego con il Cagliari, mentre per Muriqi, venendo da un infortunio, ci vorrà più tempo per vederlo giocare. Il kosovaro, Correa, Immobile e Caicedo ruoteranno visti i tanti impegni ravvicinati. Al momento le gerarchie dicono che i titolari saranno Immobile e Correa, ma un po’ tutti i big della squadra ruoteranno nel corso della stagione. Mercato? In generale, molte squadre stanno puntando su giocatori d’esperienza. La Lazio prenderà un difensore, possibilmente titolare, al di là che venga individuato un profilo giovane o con più esperienza”.







