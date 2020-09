Presentazione Lazio Women, Lotito: “Abbiamo comprato un giocatore per reparto, ne arriverà un altro” – FOTO&VIDEO

Al termine della presentazione della Lazio Women, il presidente Claudio Lotito ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai cronisti presenti: “Per quanto riguarda la squadra maschile bisogna cercare di fare il meglio possibile, poi il campionato non lo giochiamo da soli, ci sono anche dei fattori imponderabili. L’anno scorso avevamo una condizione che poteva pretendere qualcosina di più, però ci siamo accontentati di quello che abbiamo ottenuto, quest’anno stiamo cercando di fare tesoro dell’esperienza maturata e soprattutto, andare ad integrare l’organico con giocatori che possono dare una mano“. Poi prosegue: “Quello che manca lo vedremo alla fine del mercato, penso che quello che abbiamo fatto sia sotto gli occhi di tutti, abbiamo preso un centrocampista che conoscete, un portiere, un attaccante e un esterno e vedrete che arriverà anche qualcos’altro”. Infine: “Io non vendo sogni ma solide realtà quindi il mio compito è quello di dare alla squadra le potenzialità per far dare il massimo e per fare il meglio, poi purtroppo sul campo non ci vado io. Io penso che oggi la prima squadra ha le possibilità tecnico-agonistiche e infrastrutturali che le consentono di potersi esprimere al meglio, poi non so quello che otterranno sul campo“.

L'intervento del presidente #Lotito "Arriverà anche un altro giocatore"







