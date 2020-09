Radiosei | Jony e Bastos ai saluti

Portati a termine i primi colpi in entrata, la Lazio lavora sulle uscite così da limitare gli esuberi e liberare caselle importanti nella lista campionato. Come riportato da Radiosei, nelle prossime ore Jony tornerà in Spagna dove è corteggiato da vari club, mentre Bastos, già vicino ad alcune società turche, appare sempre più lontano da Roma con la Lazio che ragiona su un nuovo innesto, giovane ed importante, per il reparto arretrato.







