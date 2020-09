Riparte la stagione, ecco la squadra DAZN per il 2020/2021

La nuova stagione calcistica è pronta a prendere il via, con la Juventus campione d’Italia che perde Sarri in panchina e trova Pirlo, all’esordio da allenatore. Alle calcagna degli juventini le nerazzurre, Inter e Atalanta, che insieme alla Lazio quest’anno non si accontenteranno del territorio europeo, ma proveranno a riscrivere il podio che da anni vede il primo posto blindato. Una cosa è certa: il trofeo fa gola a tutti, e per questo Napoli, Roma, Milan ma anche i piccoli club rivelazione come Verona, Sassuolo e Fiorentina faranno sì che la nuova stagione parta con piede e tacchetti sull’acceleratore. La piattaforma di sport in streaming DAZN inaugura così una nuova stagione di sport con la partenza del campionato di Serie A 2020/2021, sabato 19 settembre. Il coronamento di uno dei periodi più impegnativi dell’anno per lo sport su DAZN che, a livello globale nei nove paesi in cui il servizio è attualmente presente, dall’11 settembre, in soli 10 giorni, ha già trasmesso più di 800 eventi sportivi. Con lo stile che contraddistingue la piattaforma fin dal suo esordio, anche durante questa nuova stagione DAZN metterà in scena le competizioni sportive di massimo livello nella loro versione più autentica. Diletta Leotta continuerà a essere il volto di DAZN in diretta dagli stadi italiani per la conduzione dei pre e post partita dei principali match della Serie A Tim a cui si affiancheranno al commento giornalisti ed inviati.

Per la Serie A TIM: Davide Bernardi, Stefano Borghi, Giulia Mizzoni, Marco Russo, Tommaso Turci, Federica Zille.

Per la Serie BKT: Giovanni Barsotti, Riccardo Buscaglia, Gabriele Giustiniani, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni, Edoardo Testoni. Mentre Alessandro Iori continuerà ad essere protagonisti di Zona Goal, l’appuntamento più atteso dai tifosi della serie BKT.







