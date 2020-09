Al Centro Sportivo Tor di Quinto riprende la stagione per la Lazio FS

L’importanza di ricominciare. È ripartita ufficialmente la stagione 2020/21 per la Lazio FS che si è ritrovata giovedì 17 settembre 2020 alle ore 18:30 presso il Centro Sportivo Tor di Quinto a Roma per il primo allenamento dopo il difficile periodo del lockdown.

Un nuovo inizio per gli atleti della DCPS che finalmente hanno potuto riassaggiare il rettangolo verde e rivivere l’emozione attesa da tempo di ritrovarsi insieme per cominciare la preparazione in vista dell’inizio del Torneo che li vedrà protagonisti nel Lazio, affiliati al Club biancoceleste per il terzo anno consecutivo.

“C’era tanta voglia di tornare sul campo e finalmente è arrivato il momento – sottolinea l’allenatrice Silvia Farelli – ci siamo ritrovati per dare il via alla nostra preparazione e non è mancata l’emozione di rivedere i ‘miei’ ragazzi dopo così tanti mesi di lontananza. È un nuovo inizio per tutti e c’è tanta voglia di riprendere da dove eravamo rimasti con la stessa determinazione e la grande voglia di mettersi in gioco. Li abbiamo seguiti molto durante il periodo di stop forzato continuando gli allenamenti on line e con le attività di crescita per mantenerci sempre il contatto e anche se non è stato semplice, la risposta dei ragazzi è stata positiva. Ora siamo pronti per ripartire con entusiasmo per farci trovare pronti al fischio d’inizio della nuova stagione. Non vediamo l’ora!”. figc.it





