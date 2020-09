Benevento, Foggia: “Lazio squadra molto competitiva, per me rappresenta ancora oggi tanto”

Questa mattina, ai microfoni di Radiosei, è intervenuto l’attuale Direttore Sportivo del Benevento ed ex calciatore della Lazio, Pasquale Foggia. Sabato, con il suo Benevento, tornerà allo stadio Olimpico di Roma per l’amichevole tra le due squadre dei fratelli Inzaghi. Dal Benevento alla Lazio, passando dalla lotta Scudetto e ai suoi ricordi in maglia biancoceleste. Queste le sue parole sul mercato dei giallorossi: “Credo che davanti faremo ancora qualcosa. Gervinho credo sia difficile, ma speriamo di inserire comunque un giocatore di grande qualità”.

Domani andrà in scena l’amichevole tra Lazio e Benevento, una sfida in famiglia, perchè sulle due panchine siedono due fratelli. Foggia ha fatto un confronto tra Simone e Filippo, trovando diversi punti in comune: “Sono più che simili, hanno la capacità di entrare nella testa dei giocatori, coinvolgere tutti, tenere il gruppo che è un qualcosa di incredibile. Poi ognuno ha il suo modo di interpretare il calcio, anche in base ai giocatori che si hanno a disposizione. Però sulla gestione e la voglia che mettono nel loro lavoro, sono praticamente identici”.

Per l’amichevole di domani, in programma alle ore 18:00, sarà un ritorno a “casa” per Pasquale Foggia: “Tornare è più di un’emozione, perchè ho vissuto lì uno dei periodi più belli della mia carriera e di vita. Ancora oggi con la mia famiglia veniamo spesso a Roma e ci stiamo più che volentieri. Per me la Lazio rappresenta ancora oggi tanto”.

Tre stagioni in maglia biancoceleste, il ds del Benevento ha ricordato i ritiri con la Lazio ad Auronzo di Cadore, e gli allenamenti con Delio Rossi: “Ci faceva correre non solo in ritiro, ma anche durante la settimana. Mi ricordo la ripresa del martedì, giravamo intorno a Formello che era bello grande. Abbiamo corso tanto in quel periodo”.

Lazio che dopo tredici anni tornerà a giocare in Champions League. Ecco cosa ne pensa Foggia della Lazio attuale, in vista dei tre impegni: “Io vedo una Lazio forte, che lo scorso anno ha fatto comunque un campionato importante, anche se prima del lockdown si poteva sperare in qualcosa di diverso. Adesso ha messo già qualche giocatore importante e, alla fine, troveranno tutte le soluzioni per assecondare tutte le esigenze della stagione, perchè quast’anno farà campionato, Coppa Italia e Champions League che richiede uno sforzo in tutti i sensi importante. Chi è abituato a fare l’Europa come la Lazio, le partite saranno numericamente quelle, ma incide tanto il fattore psicologico, perchè la Champions ti da, ma ti può togliere parecchie energie e quindi sarà da gestire molto bene quello”.

Difesa e rosa della Lazio da aumentare: “Noi al Benevento stiamo puntando su questo, non avendo l’Europa, ma per il semplice fatto che il campionato è breve con tante partite ravvicinate. Bisogna avere più giocatori possibile pronti. Sono del parere che già ora la Lazio è una squadra molto competitiva, poi ha un direttore sportivo che per me è tra i più bravi in Europa, sono sicuro che saprà portare a Roma quei giocatori perfetti pewr il progetto”.

In vista dell’amichevole di domani, ci sarà anche l’occasione di parlare di mercato? Il ds Foggia risponde così: “Con Simone ed Igli c’è un rapporto anche al di fuori del calcio, ci sentiamo quasi tutti i giorni. Non si fa altro che parlare di calcio inevitabilmente. Se ci sarà l’occasione perchè no”.

Il suo Benevento è tornato in Serie A dopo l’esperienza in Serie B. Per le “Streghe” è un ritorno nella massima serie, vista la partecipazione di due anni fa: “Questa squadra arriva da un progetto alle spalle di due anni, di una costruzione non solo tecnica di campo, ma anche societaria. Ci arriviamo più preparati tutti, dal presidente a noi tutti. C’è una base diversa e giocatori che comunque hanno fatto tanti anni già in Serie A, con esperienza, e sono stati aggiunti giocatori che per noi possono alzare il livello tecnico ma anche a livello di carattere e partite in Serie A”.

Lotta Scudetto: “La favorita all’inizio può essere scontata, perchè si parla di Juventus. Io invece credo che quest’anno ci sia più competitività davanti nelle prime 3/4 squadre. Credo che si possano inserire e dar vita ad una lotta, per lo Scudetto, ma anche per i posti in Champions, ancora pù accesa”.

Infine, sul giro degli attaccanti, ma soprattutto su Vedat Muriqi, nuovo acquisto biancoceleste, Pasquale Foggia si è espresso così: “Penso che possa essere un valore aggiunto per la Lazio ma anche per lo stesso Ciro. Poi davanti la Lazio ha una garazia che non tutti hanno. Sarà un altro campionato ricco di gol da parte degli attaccanti, soprattutto poi se arriverà Suarez alla Juve ci sarà una sfida ancora più intrigante. Speriamo che si inserisca uno dei nostri e saremo tutti più contenti. Io punto su Lapadula, sarà il lavoro mio e di Pippo stimolarlo sempre di più”.







