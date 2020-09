Bobo Vieri: “Annullato il mio contratto con Tiki Taka, andremo per vie legali. Immobile? E’ il contrario del suo cognome. Tare fenomeno”. Poi sulla Lazio…

L’ex attaccante della Lazio e della Nazionale Bobo Vieri ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: “Tiki Taka? Non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo. È una cosa che non mi aspettavo, andremo per vie legali”.

Poi continua parlando di Ciro Immobile e della Lazio.

L’ha sorpresa Immobile Scarpa d’oro?

«Ciro è il contrario del suo cognome. Non dà il minimo punto di rifermento, è generoso, coraggioso, resistente e potente. E negli anni è diventato anche più freddo sotto porta. Insomma, marcare uno così è un bel problema per qualunque difensore. Ha battuto gente come Lewandowski, Messi, Ronaldo… I gol li devi fare. Ora però mi aspetto che inizi a segnare a raffica anche in Nazionale, perché ha tutte le qualità per farlo».

Pensa che la Lazio sia stata danneggiata dal lockdown? Ha davvero perso una grande occasione in prospettiva scudetto?

«Con i “se” e con i “ma” non vai da nessuna parte. Penso che la Juve avrebbe comunque gestito anche le situazioni più difficili. Un conto è giocare da outsider, un conto è dover vincere per forza. Cambia tutto quando scendi in campo con l’obbligo dei tre punti. Certe pressioni non sono facili da gestire per chi non è abituato a lottare lassù».

Che Lazio si aspetta in Champions?

«Dirà la sua, ci divertiremo. Tare, poi, si muove da fenomeno con il budget che ha a disposizione. Intanto, la società è stata brava a non cedere i pezzi più importanti, cosa non da poco in questa fase economica generale».







