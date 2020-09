CALCIOMERCATO – Lazio, ipotesi Callejon? Tutto smentito

Nel corso della trasmissione televisiva Calciomercato – L’originale, il collega Sky, Gianluca Di Marzio, ha rivelato un piccolo retroscena di mercato. “Non c’è nessun riscontro per la pista Callejon alla Lazio”. Queste le parole dell’esperto di Calciomercato che lasciano intuire come il futuro dell’ex Napoli e Real Madrid, poteva ancora essere in qualche modo legato alla Serie A. Si ipotizzava la avesse presentato la sua offerta nella serata di ieri, ma poi Gianluca di Marzio aveva prontamente smentito.







