CALCIOMERCATO – Luca Marchetti: “Fares diventa un caso, la firma non arriva e rischia di saltare”

Da tormentone a vero e proprio caso. L’acquisto di Fares per la Lazio potrebbe diventare un vero problema e rischia di prendere pieghe inaspettate. Secondo quanto detto da Luca Marchetti a SkySport24 il giocatore non avrebbe ancora messo la firma sul contratto: “L’entourage dell’esterno si sta agitando, in quanto dopo le visite mediche la firma ancora non arriva, se questo atteggiamento da parte della Lazio dovesse perdurare ecco che allora sarebbero pronti a guardarsi altrove”. Ecco che potrebbe davvero rischiare di saltare tutto, e il club sarebbe costretto a tornare sul mercato.







