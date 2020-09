Calfapietra sulla Lazio:”Tare troverà un difensore che potrebbe dire la sua”

Igli Tare, dopo aver chiuso a parametro zero gli acquisti di Escalante e Pepe Reina, aver acquistato a titolo definitivo Vedat Muriqi e reso quasi ufficiale quello di Mohamed Fares, è alla ricerca di un nuovo difensore per la Lazio. Molti sono stati i nomi circolati nelle ultime settimane, ma per nessuno è stato affondato il colpo. A proposito di questo argomento è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel Alessio Calfapietra, giornalista di Tuttomercatoweb: “Arriveranno un difensore centrale e un centrocampista. Si sta trattando un difensore giovane, le piste che portano a Borneauw e Queiros restano valide. Tare troverà un giocatore che potrebbe dire la sua nel reparto arretrato. Si sta cercando anche un centrocampista.”







