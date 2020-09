CdS | I dubbi di Inzaghi: Lukaku in lista, Lulic dentro o fuori?

Inzaghi ha molti dubbi. Sta stilando la lista per la prossima Serie A e non è sicuro se inserirci Senad Lulic oppure no. Il giocatore sta lottando da mesi contro un infortunio, sta meglio ma non è di certo pronto per tornare in campo. Per ora se ne sta a Desenzano a lavorare per un miracoloso recupero dopo ben due operazioni subite in artroscopia. La buona notizia invece, è che Lukaku sembra abbia trovato la forma giusta e sta sorprendendo Inzaghi, tanto da averlo convinto di inserirlo in lista. Il belga diventerebbe così il sostituto di Momo Fares, che invece sarà il titolare della fascia sinistra. Secondo il Corriere dello Sport, se Lulic dovesse farcela verrà subito inserito in lista, e a farne le spese sarà sicuramente Djavan Anderson. Nulla da fare invece per Sofian Kiyine, che invece non ha convinto il mister, e quindi non verrà inserito a prescindere.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: