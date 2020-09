Ecco la nuova fascia da capitano che si utilizzerà per la nuova stagione di Serie A – FOTO

Domani ripartirà ufficialmente la nuova stagione di Serie A, weekend che non vedrà però impegnata la Lazio, che si sta preparando ad esordire in questa stagione il 27 settembre in trasferta a Cagliari. Nel frattempo Alessandro Alciato, giornalista di Sky Sport, ha rivelato sul suo profilo Twitter la nuova fascia da capitano che verrà indossata da domani. In evidenza è la scritta “Lasciamo fuori il razzismo”.

Ecco la fascia che i capitani delle squadre di @SerieA utilizzeranno per la prima di campionato @SkySport pic.twitter.com/HvMov1veGr — Alessandro Alciato (@AAlciato) September 18, 2020







