El Pais | La FIFA è pronta a una svolta epocale: un giocatore potrà rappresentare due Nazionali

Secondo quanto riportato da El Pais, la FIFA sarebbe pronta per una svolta epocale in merito al regolamento per le Nazionali: come si legge, infatti, uno stesso giocatore potrà rappresentare più di una nazione. La modifica introdotta sarebbe volta ad evitare che le federazioni blocchino giovani promettenti con la partecipazione totale o parziale ad una partita ufficiale con la squadra senior che per prima li convoca.

Uno dei casi più recenti è stato quello di Munir el Haddadi al quale era stato impedito di giocare i Mondiali 2018 con il Marocco per il fatto di aver giocato 13 minuti con la Spagna 4 anni prima in una partita di qualificazione di Eurocup.

La Fifa avrebbe pertanto ritenuto dannoso questo regolamento per i calciatori, soprattutto minorenni, in quanto molto spesso per questioni burocratiche vedono compromessa la loro carriera internazionale. E’ per questo che la bozza del nuovo regolamento mostra la possibilità da parte del giocatore di richiedere un cambio di Federazione anche dopo aver giocato con un’altra nazionale a patto di rientrare in una serie di clausole poste dal massimo organismo calcistico: tra queste l’aver disputato al massimo 3 partite con la “vecchia nazionale” e l’aver avuto meno di 23 anni all’epoca dell’ultima gara disputata.





