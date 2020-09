FORMELLO | Prove tattiche in vista del Benenvento: coppia d’attacco confermata, Luis Alberto chiude prima la seduta

Ultima seduta della settimana prima dell’amichevole di domani pomeriggio contro il Benevento. Amichevole che vedrà sfidarsi i due fratelli Inzaghi sulle panchine, visto che l’inizio del campionato delle due squadre è stato posticipato di una settimana. Questa mattina, mister Inzaghi ha fatto le prove tattiche in vista della sfida contro le “Streghe” di domani, alle ore 18:00, allo stadio Olimpico di Roma: questa volta il ballottaggio tra i pali dovrebbe vincerlo Thomas Strakosha, visto che sabato scorso, contro il Frosinone, è sceso in campo da titolare Reina. Assenti alla seduta di allenamento Vavro e Luiz Felipe, alle prese con gli infortuni, la difesa sarà composta da Radu e Patric ai lati di Francesco Acerbi. Sugli esterni Lazzari sulla destra e Lukaku a sinistra, visto le assenze di Jony, sempre più lontano da Formello, e del nuovo acquisto Fares. Regia affidata a Leiva con Parolo e uno tra Akpa Akpro e Luis Alberto a completare il centrocampo. Lo spagnolo, durante l’allenamento, si è fermato ed ha lasciato il campo per raggiungere gli spogliatoi. Milinkovic invece ha svolto tutto l’allenamento in gruppo, tranne la partitella tattica finale, mettendosi a provare i tiri in porta. In attacco confermata la coppia di Frosinone, con Correa ad affiancare Ciro Immobile. Con il gruppo presenti anche Falbo e Adekanye, erano assenti invece, oltre al capitano, Senad Lulic, anche Raul Moro e il nuovo acquisto Vedat Muriqi.







