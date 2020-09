Il Messaggero | Mendes propone Garay, ma Lotito non è convinto

Dopo Otamendi e Diogo Queiros, Jorge Mendes ha proposto un difensore il cui nome è circolato dalle parti di Formello per diverse sessioni di calciomercato. Lo svincolato Ezequiel Garay, ex Real Madrid ha 33 anni e potrebbe costituire un’occasione d’oro per la retroguardia della Lazio, ma sembra destare diverse perplessità per le condizioni fisiche precarie: viene da una rottura del crociato a Valencia.

Il Messaggero





