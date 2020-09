Il presidente della Lazio Paracadutismo plana sull’Olimpico per un nuovo spot – VIDEO

Nella giornata di domani uscirà un nuovo spot per un’importante azienda in cui ci sarà anche un po’ di Lazio. Infatti a fare da protagonista sarà Lino Della Corte, presidente della Lazio Paracadutismo, che si è cimentato in un volo di ben 3700 metri con atterraggio proprio sul terreno dello Stadio Olimpico. Un video postato dallo stesso presidente su Facebook, lo raffigura nell’impresa: a fare da cornice tanta adrenalina e un paesaggio mozzafiato.







