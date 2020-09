Orlandini, direttore del portale tematico della Spal: “Fares con Inzaghi migliorerà”

Mentre si attende ancora l’ufficialità dell’acquisto di Fares da parte della Lazio, gli addetti ai lavori lo vedono già parte del progetto di Inzaghi. Tra questi anche Alessandro Orlandini, direttore responsabile del portale tematico della Spal LoSpallino.com, che è intervenuto ai microfoni di Radiosei commentando l’approdo del calciatore algerino nella capitale e dei suoi problemi fisici emersi nell’ultima stagione: “Lo scorso anno è tornato in campo in leggero anticipo rispetto alla tabella di marcia. Nella fase post-lockdown è stato utilizzato poco poichè ha avuto dei problemi a livello muscolare ma niente a che fare con il ginocchio. Era considerato uno dei migliori giocatori dalla Spal e volevano, per questo, preservarlo in vista del mercato. Ha dei margini di miglioramento, ma sotto questo aspetto ha un ottimo atteggiamento, Inzaghi lo aiuterà molto. Tecnicamente è strutturato e sa farsi valere anche noi colpi di testa. I presupposti affinché diventi un grande esterno della nostra Serie A ci sono tutti. L’ufficialità arriverà a breve.







