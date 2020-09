PRIMAVERA 1 | Cambiano le date delle sfide della Lazio contro Cosenza e Torino

Quest’oggi prendera il via il campionato di Primavera 1. Ad apripre il torneo saranno due sfide, Fiorentina-Bologna ed Ascoli-Roma. Campionato in cui ci sarà anche la Lazio, che farà il suo esordio in trasferta, in casa del Torino. Gara che era in programma per sabato 19 alle ore 15:00 ma, sul proprio sito ufficiale, il club biancoceleste ha comunicato il cambio di data ed orario della sfida contro i Granata: “La Lega di Serie A TIM ha comunicato che la gara Torino-Lazio, valida per la 1ª giornata della Primavera 1 TIM, si disputerà lunedì 21 settembre 2020 alle ore 11:00, anziché sabato 19 settembre 2020 alle ore 15:00, presso lo Stadio Comunale di Volpiano”.

Il 23 settembre invece inizierà anche la Coppa Italia Primavera con il primo turno, dove la Lazio sfiderà il Cosenza. Anche qui, come comunicato dal sito ufficiale della Lazio, c’è stato un cambio di data, ma non di orario: “La Lega Serie A ha reso noto che la gara Lazio-Cosenza, inizialmente in programma mercoledì 23 settembre 2020 a partire dalle ore 15:00 presso il ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello, valida per il primo turno preliminare di Primavera TIM Cup, è stato fissato al medesimo orario di giovedì 24 settembre 2020“.







