Riparte il campionato, la Nord sempre presente: “Appuntamento a Ponte Milvio, per ogni gara della nostra Lazio” – FOTO

Manca poco alla ripartenza. La Lazio, stoppata nel primo turno stagionale per via della sfida in programma contro l’Atalanta (con i bergamaschi che godranno di un turno di pausa visto l’impegno della Champions durato fino ad estate inoltrata), se la vedrà nella prossima giornata di campionato contro il Cagliari. Di certo non mancherà il sostegno dei tifosi laziali, infatti la Nord, con un comunicato, ha parlato del suo impegno in vista della nuova stagione, ancora compromessa a causa del Covid-19: “Dopo un post lockdown non certo esaltante dal punto di vista dei risultati, si riparte. Una nuova stagione ci aspetta e la vogliamo vivere da protagonisti. Non sugli spalti, perché non ci piegheremo certo a misure restrittive, mascherine e distanziamenti sociali. Siamo ultras e non snatureremo il nostro modo di essere e di ragionare. Ma a Ponte Milvio, zona nostra, si. Sempre. Saremo lì a presenziare ad ogni partita della nostra Lazio, di campionato e di Champions League. E saremo lì anche sabato, dalle 15:00, per l’amichevole contro il Benevento alle 18:00. Fino a quando ci saranno i protocolli Covid non entreremo ma faremo sempre sentire la nostra presenza. Si comincia già da sabato, ore 15:00, Ponte Milvio. Presenza! Che nessun si tiri indietro, non si ceda neanche di un metro. Ultras Lazio”.







