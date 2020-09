TMW | Lazio, i casi della lista consegnata alla Lega: Akpa Akpro rientrerà, due usciranno

Nella sua prima settimana di ritiro, Akpa Akpro aveva convinto Inzaghi, che l’ha apprezzato anche a Formello e nell’amichevole di sabato scorso contro il Frosinone. Il feedback che arriva dal quartier generale è molto positivo sul mediano 27enne, che vanta più di cento presenze in Ligue 1. Per questo ha stupito, ieri, la notizia della sua esclusione dalla lista provvisoria consegnata dalla Lazio alla Lega. Per qualche istante, nell’ambiente biancoceleste, è circolata la notizia che fosse stato scartato dallo staff. Nulla di vero, anzi, il giocatore d’origine francese farà parte del gruppo di Inzaghi per la prossima stagione. Sono arrivate solo conferme e la realtà infatti è un’altra. Il suo nome non figura in lista perché la società romana ancora non ha annunciato l’ufficialità del suo trasferimento: l’anno scorso era alla Salernitana, si è liberato a zero dopo la scadenza del contratto. Appena lo farà, figurerà anche lui tra i 25, che fino al 6 ottobre possono essere cambiati.

Discorso simile ma opposto per Bastos e Jony: due in via d’uscita che invece hanno trovato posto ieri nella lista. Finché sono a Formello, verranno presi in considerazioni. Una volta che invece andranno via, (Bastos verso la Turchia o l’Arabia, Jony in Spagna), verranno depennati e lasceranno spazio ad altri: uno, appunto, sarà Akpa Akpro mentre l’altro slot sarà per il difensore centrale che arriverà, come confermato anche ieri da Lotito.

