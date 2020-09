Amichevole, Lazio-Benevento 0-0

🇮🇹 Amichevole – ⚽ #LazioBenevento – 📅 19/09/2020 – ⌚ 18:00 – 🏟 Stadio Olimpico – 🌆 #Roma – ⚖ #Pasqua –

90′ TRIPLICE FISCHIO.

82′ Altri quattro cambi per la Lazio: dentro Armini, Djavan Anderson, Adekanye e Bastos, per Radu, Immobile, Lazzari e Patric

76′ Ancora due cambi per la Lazio: dentro Cataldi e Kiyine per Akpa Akpro e Correa

66′ Tre sostituzioni per Inzaghi: dentro Marusic, Escalante e Caicedo, per Leiva, Parolo e Lukaku

49′ Strakosha salva letteralmente la porta da un colpo di testa preciso di Caprari

46′ Palla gol per Correa che non riesce di testa a trovare l’angolino

DUPLICE FISCHIO E SQUADRE NEGLI SPOGLIATOI

44′ Ci prova Ionita dalla distanza: alto

38′ Grande risposta di Strakosha sull’inserimento di Insigne prima e sulla conclusione di Dabo poi

38′ Palla gol per Akpa. Salta da solo in area di rigore ma l’impatto con la palla è centrato in porta

25′ palla filtrante di Correa, troppo lunga per essere raggiunta da Lazzari

16′ Rimpallo favorisce la Lazio. Akpa si trova da solo a Montipò, nel tirare non trova la porta

4′ Cross sulla sinistra di Lukaku per la testa di Akpa. Palla leggermente troppo alta

1′ Calcio d’inizio affidato al Benevento

– I capitani Parolo e Caldirola davanti l’arbitro Pasqua; – Bentornati per questa amichevole di lusso #LazioBenevento . Derby di famiglia per la famiglia #Inzaghi

Squadre in campo







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: