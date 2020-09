CdS | Lazio, Hoedt vorrebbe tornare

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, riporta un’indiscrezione del sito inglese Onefootball.com secondo cui Wesley Hoedt vorrebbe tornare ad indossare la maglia della Lazio. In particolare secondo il portale inglese, sembra che il Southampton, squadra proprietaria del cartellino del giocatore, abbia ricevuto due offerte di prestito dal Belgio e una dall’Italia, anche se il club italiano non è stato citato. Il difensore non ha mai nascosto la sua volontà di tornare in Italia e non ha mai dimenticato la società biancoceleste.







