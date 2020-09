Dal Pino attacca: “Il calcio merita rispetto, serve dialogo tra le parti”

Il presidente della Lega di Serie A Paolo Dal Pino, a Radio DeeJay, ha commentato la mini riapertura degli eventi sportivi al pubblico decisa ieri, sottolineando di non essere stati ascoltati dal ministero dello sport guidato da Vincenzo Spadafora.

“Il calcio merita rispetto, bisogna pianificare le cose dialogando. A luglio abbiamo fatto con i migliori consulenti uno studio di 300 pagine su come riaprire gli stadi in totale sicurezza, nessuno ci ha mai chiamato nemmeno per affrontare questo discorso. Il Cts fa enormi sforzi per occuparsi del paese ma rispetto al nostro ministero dello sport il dialogo non è quello che dovrebbe essere. Sulla legge della riforma dello Sport non siamo stati sentiti e non abbiamo avuto alcun ruolo”.

Il Paese sta cercando di ripartire perchè allo stadio non ci può essere una persona seduta con cinque posti vuoti intorno ? Qual è il problema in uno stadio di 40, 50, 70mila persone ? Bisogna solo sedersi e pianificare. Il calcio è un’industria che se non ha attenzione da parte del ministero che dovrebbe governarla, rischia di andare in grandissima difficoltà e mettere in pericolo molti posti di lavoro”





