Mercato Lazio, si ragiona su utilità e ingaggio

Dopo sette anni trascorsi a Napoli, Josè Callejon ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con la formazione partenopea. Sono tante le società che a questo punto sono interessate ad acquistarlo a parametro zero e tra queste c’è anche la Lazio. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ha provato a fare il punto su questa possibile trattativa spiegando che il giocatore chiederebbe un triennale da 2,5 milioni a stagione e che la società, nonostante le caratteristiche del giocatore sembrerebbero integrarsi poco con il 3-5-2 di Simone Inzaghi, pensa che la sua esperienza possa comunque portare benefici alla squadra, soprattutto in campo internazionale.







