Il Messaggero | Lazio, idee low cost per la difesa

La rosa della Lazio ha ancora bisogno di un difensore e di un centrocampista. Ne è convinto Il Messaggero in edicola questa mattina il quale spiega però che l’acquisto per il reparto di centrocampo, potrebbe essere fattibile solamente se si riuscisse a coprire il reparto arretrato con un’operazione in prestito o a parametro zero. si parla dunque di due possibili occasioni che potrebbero fare molto comodo alla squadra biancoceleste. Per quanto riguarda il prestito, un nome potrebbe essere quello di Samuel Umtiti in uscita dal Barcellona, mentre l’altro profilo è quello di Ezequiel Garay, appena svincolato dopo aver visto scadere il suo contratto con il Valencia.







