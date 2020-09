Il Messaggero | Lazio, si insiste per Vazquez

Secondo quanto riportato da Il Messaggero in edicola questa mattina, la Lazio continua a seguire il profilo di Franco Vazquez del Siviglia per rinforzare il centrocampo. Secondo il giornale però, la società deve prima pensare a cedere diversi esuberi prima di intavolare una vera e propria trattativa sia per una questione numerica che economica. Infatti il direttore sportivo Igli Tare, è convinto che i soldi in questo momento a disposizione dei biancocelesti, servano interamente per l’acquisto di un difensore. Diverso il parere di Claudio Lotito, il quale sembra invece essere disposto a parlare del giocatore con il Siviglia.







