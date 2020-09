Lazio-Benevento, Caldirola: “Pareggio risultato giusto. Aver mantenuto la porta inviolata ci dà tanta fiducia”

Nel post gara di Lazio-Benevento, ai microfoni di Ottochannel ha parlato il difensore giallorosso Luca Caldirola che, oltre a guardare alla condizione fisica ed alla prima uscita in campionato della prossima settimana, ha commentato la gara dell’Olimpico: “Per noi è stato un test molto importante con una formazione che la scorsa stagione era in corsa per lo Scudetto. Abbiamo avuto occasione di testare il nostro grado di preparazione, facendo vede possiamo giocarcela. Il pareggio è il risultato giusto, le opportunità migliori le abbiamo avute noi. L’aspetto che mi rende orgoglioso è che abbiamo la consapevolezza di come dipenda ogni cosa da noi. Per quanto riguarda Glik dico che quando si può giocare con giocatori di questo tipo tutto diventa più semplice. Kamil, fin dall’inizio, si è messo a disposizione del gruppo. Aver mantenuto la porta inviolata ci dà tanta fiducia. Questa stagione dipende semplicemente da noi, siamo consapevoli che servirà lottare in ogni partita. Con una mentalità del genere possiamo arrivare lontano”. Lo riporta Ottopagine.it







