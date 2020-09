Lazio-Benevento, le probabili formazioni

Oggi ricomincia il campionato di Serie A, ma non per tutti. Lazio che scenderà comunque in campo, in un Olimpico deserto per l’amichevole contro il Benevento di Pippo Inzaghi. Derby in famiglia per la famiglia Inzaghi quello di oggi alle 18:00. Ecco le probabili formazioni.

LAZIO (3-5-2) – Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Akpa Akpro, Lukaku; Correa, Immobile

BENEVENTO (4-3-2-1) – Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Sau; Moncini.





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: