Lazio, Biasin: “All’inizio sempre fuori dalle prime quattro, ma poi…”

Questa mattina il giornalista Fabrizio Biasin a Libero, ha dato la sua opinione sulla Lazio e sulle sue prospettive per questa nuova stagione: “Tutti gli anni non viene mai menzionata per occupare le prime quattro posizioni della classifica ma molte volte ci ha smentito grazie all’ottimo lavoro di Inzaghi ma soprattutto del direttore sportivo Tare” ha dichiarato Biasin, che poi prosegue: “Vediamo però se anche quest’anno, con il nuovo impegno della Champions League, il solito mercato “parallelo” che sta portando avanti la società, darà ancora una volta i frutti sperati”.







