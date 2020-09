Lazio, Mauri: “Muriqi mi piace. Inzaghi dovrà gestire i giocatori”

Ospite questa mattina a Radiosei, l’ex capitano della Lazio Stefano Mauri, ha detto la sua sul mercato e sui tanti impegni ravvicinati che attendono i biancocelesti. Ecco le sue parole: “Muriqi è un acquisto particolarmente interessante perchè secondo me ha delle caratteristiche che prima mancavano all’interno dell’organico, questo significa che potrà giocare tranquillamente accanto ad ogni attaccante già presente in rosa. Sono curioso di sapere cosa accadrà poi con Caicedo perchè penso che, qualora dovesse uscire, la società farà un altro acquisto nel reparto avanzato”. L’ex centrocampista poi sugli impegni della squadra: “A mio avviso, Inzaghi dovrà essere bravo a gestire i giocatori, valutando prima di tutto la loro condizione fisica di volta in volta e poi provando, per quanto sarà possibile, a non schierare nella stessa settimana sempre gli stessi giocatori”.







