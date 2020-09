Lazio, tanti auguri a Tommaso Rocchi

Oggi 19 settembre, spegne 43 candeline l’ex attaccante e capitano della Lazio, Tommaso Rocchi. Nato a Venezia, il giocatore arriva a Roma il 31 agosto 2004 come uno dei primi acquisti dell’allora nuovo presidente Claudio Lotito. Come giocatore rimane nella società biancoceleste per nove anni fatti di alti e bassi a livello collettivo ma sempre positivi a livello individuale. In questi anni infatti con la squadra vince soltanto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana mentre ne diventa capitano e raggiunge quota 105 goal in 293 presenze, reti che lo rendono tutt’oggi il sesto marcatore della storia della Lazio. una volta appesi gli scarpini al chiodo decide di intraprendere la carriera di allenatore, tornando subito in quella che ormai è diventata la squadra per cui tifa. Oggi è il tecnico dell’Under 18 della Lazio.







