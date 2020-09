Lazio Women | Le biancocelesti pareggiano in casa col Cittadella – FOTO

La sfida che si è tenuta quest’oggi allo stadio Mirko Fersini di Formello ha visto le giovani della Lazio Women affrontare il Cittadella: gara valida per la seconda giornata di campionato. “Un esordio casalingo agrodolce”, come si legge sui canali social ufficiali della S.S. Lazio: la prima partita in casa si è infatti conclusa con il risultato di 1-1 dopo la pirotecnica vittoria delle ragazze ottenuta in trasferta con il Pontedera pochi giorni fa.

Visualizza questo post su Instagram Esordio casalingo agrodolce: con il Cittadella è 1-1 #LazioWomen 👠⚽️ Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio) in data: 19 Set 2020 alle ore 6:56 PDT







