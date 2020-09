Questione stadi, anche il Veneto decide di riaprire

Pochi minuti fa il presidente della regione Veneto, ha emanato un’ordinanza che permette la presenza di mille persone, come specificato dal DPCM dell’otto ottobre, negli impianti sportivi all’aperto. A questo punto è corsa contro il tempo per far si che questa nota possa essere attuata fin dalla partita di questa sera tra Verona e Roma in programma al Bentegodi.







