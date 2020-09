Serie A, Rizzoli torna sul fallo di mano: ecco quando non è punibile

Il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, alla Gazzetta Dello Sport, è tornato sulla regola relativa ai falli di mano:

“Premesso che i dati dell’ultima Champions evidenziano più falli e gialli per le squadre italiane dimostrando che c’è un’attitudine al gioco diverso, sì, ci sono rigori concessi che sono troppo leggeri. C’è contatto e contatto, soprattutto nel calcio. Il contatto di De Roon in Juve-Atalanta? E’ troppo leggero, ci sono situazioni da valutare sul campo, però non possiamo togliere al difensore la possibilità di fare un movimento istintivo: se il braccio non può essere più ritratto non deve essere punibile. Mi auguro che si fischino meno rigori: vorrebbe dire che si interpretano meglio contatti valutati in maniera troppo leggera e che si capisca che ogni contatto in area non equivale necessariamente a un rigore.”





Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: