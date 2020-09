SOCIAL | Filippo Inzaghi saluta Simone: “Un gran piacere incontrarti in panchina! Ci rivediamo in campionato” | FOTO

Lazio-Benevento, il derby dei fratelli Inzaghi termina a reti bianche con i “gemelli” del gol che per una sera sono tornati a casa a mani vuote. Una serata importante ed emozionante per i due fratelli che hanno avuto l’occasione di rincontrarsi in campo a distanza di quasi due anni. Poco fa, via social, Pippo ha voluto salutare Simone: “Altri ottimi segnali da tutto il gruppo! Un gran piacere incontrarti oggi in panchina Mone! Ci rivediamo in campionato…”.







