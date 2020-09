CdS | Simone Inzaghi apre le porte a Hoedt, il ritorno sarebbe gradito

I media inglesi avevano parlato di un possibile ritorno di fiamma tra la Lazio e Wesley Hoedt. L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta come Simone Inzaghi avrebbe aperto le porte ad un ritorno dell’olandese ex biancoceleste. Il robusto centrale nato nei Paesi Bassi aveva lasciato la Capitale per il Southampton per via delle troppe panchine che lo stesso tecnico piacentino gli avrebbe fatto fare. Ad oggi però le cose potrebbero cambiare e un ritorno non dispiacerebbe. Le cifre dell’affare sono ancora sconosciute. Se dovesse rientrare a Roma si troverà a dover giocare non più nella difesa a quattro, ma nella difesa a tre. Essendo mancino potrebbe risultare il sostituto ideale per Stefan Radu, anche se potrebbe prediligere il centro e spostare così Acerbi sulla sinistra, come capitato più volte.







