Il Messaggero | Lotito prova a piazzare il colpo Callejon

Simone Inzaghi ha bisogno di quante più soluzioni possibili per il prossimo campionato e per la Champions League. Ecco infatti che la società sta pensando di piazzare un grande colpo a costo zero. José Maria Callejon sarebbe la soluzione migliore. Secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, la dirigenza starebbe lavorando per capire come accaparrarsi il cartellino del trentaduenne spagnolo. Lazio che starebbe pensando di proporre un contratto lungo due o tre anni pari a 2,5 milioni di euro a stagione. Nonostante un meccanismo di gioco poco congeniale all’ex esterno d’attacco partenopeo. Il Presidente Lotito avrebbe infatti avviato, personalmente, una trattativa con il procuratore Quilon, stesso agente anche di Pepe Reina.







