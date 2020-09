Il Messaggero | Vertice a Formello tra Lotito e Inzaghi, adesso si accelera sul mercato

Nella giornata di venerdì a Formello è andato in scena un altro confronto tra Lotito e Inzaghi, dai toni abbastanza accesi. Il tecnico piacentino non è contento del mercato, si aspetta ancora una mezzala offensiva e un colpo in difesa. Callejon potrebbe essere un’ottima soluzione, che consentirebbe ad Inzaghi di passare al 3-4-3, che in estate aveva sognato aspettando David Silva. Il confronto tra tecnico e Presidente potrebbe aver dato i suoi frutti, con la società pronta a correre sul mercato e chiudere nei prossimi giorni almeno due colpi. Questo porterebbe poi Simone Inzaghi a mettere la firma sul rinnovo del contratto.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: