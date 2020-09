Lazio, Akpa Akpro ha un sostenitore speciale: è Didier Drogba | FOTO

Nel pre-campionato ha dimostrato di poter dare un contributo alla Lazio per la prossima stagione, soprattutto nella mediana biancoceleste. Il giovane Jean-Daniel Akpa-Akpro ha saputo convincere Simone Inazghi a farlo rimanere tra i grandi della Prima Squadra, ma gli estimatori del giovane ivoriano non si fermano qui: infatti, tramite una Instagram stories, l’ex calciatore Didier Drogba, anche lui della Costa D’Avorio, ha voluto complimentarsi con il biancoceleste per il suo traguardo: “Complimenti per la perseveranza, un esempio da seguire per chi pensa alla sfortuna. Coraggio, saggezza e fede portano sempre al successo”. Il tutto condito dalla foto del ragazzo dietro allo stemma della Lazio







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: