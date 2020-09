Lazio, l’ex difensore Sebastiano Siviglia fa visita a Formello | FOTO

Non sarà un nuovo acquisto della Lazio per la stagione appena iniziata, ma l’ex difensore biancoceleste, Sebastiano Siviglia, è tornato a “casa” dopo tanto tempo. In visita a Formello, l’attuale allenatore della Primavera del Lecce ha incontrato i suoi ex compagni, tra Igli Tare e Simone Inzaghi, passando per Stefan Radu e Angelo Peruzzi. Un tuffo nel passato per apprendere un po’ di segreti dall’allenatore della Lazio e rivedere quello che un tempo era anche il suo campo d’allenamento.







