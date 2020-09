Osasuna, il club ufficializza l’accordo con la Lazio per Jony – FOTO

Dopo le indiscrezioni di mercato dell’ultimo periodo, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito ufficiale del club, l’Osasuna ha ufficializzato l’accordo di massima con la Lazio per il prestito di Jony, per una stagione. Il giocatore è atteso nelle prossime ore in Spagna per concludere l’affare. La società spagnola, terminato il periodo di prestito, avrà un’opzione di acquisto volontaria di 5 milioni di euro.







