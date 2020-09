Serie A, buona la prima per Pirlo: la Juve batte la Samp 3-0

Inizia benissimo l’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus, in Serie A. Contro la Sampdoria di Claudio Ranieri, finisce 3-0 allo Juventus Stadium, con il gol dell’esordiente in maglia bianconera, Dejan Kulusevski nel primo tempo e poi la chiusura della partita avvenuta nel finale del secondo tempo con i gol di Leonardo Bonucci e Cristiano Ronaldo. La Juventus inizia bene l’avventura in campionato con il nuovo allenatore, con le belle prestazioni dei nuovi, tra cui anche Weston McKennie e l’ex U23 Gianluca Frabotta, in campo dal primo minuto







