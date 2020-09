Serie A, il Napoli batte il Parma e si assicura i primi 3 punti

Alle 12:30 si è svolta la prima partita in questo campionato di Parma e Napoli al Tardini, con la seconda che si è assicurata i primi 3 punti della stagione. Non ha dunque tradito le aspettative di questa partita la squadra partenopea, che nel secondo tempo, grazie anche all’ingresso del nuovo acquisto Osimhen che ha cambiato la partita, ha spostato il baricentro in avanti, permettendo a Mertens ed Insigne di insaccare la loro prima rete stagionale portando a casa la vittoria per 0-2.







