SOCIAL| Lazzari scalpita: “Manca poco” – FOTO

Ieri allo stadio Olimpico si è svolta l’ultima amichevole precampionato per la Lazio contro il Benevento. La prima sfida stagionale tra i fratelli Inzaghi è terminata con un pareggio che, nonostante lasci ancora alcune incertezze ad una settimana dall’esordio in questa nuova edizione della Serie A, fa filtrare dell’ottimismo direttamente dai giocatori biancocelesti. E’ questo il caso anche di Manuel Lazzari, che sul proprio profilo Instagram ha fatto sapere che non vede l’ora di ricominciare con un secco: “Manca poco“.

Visualizza questo post su Instagram Manca poco💪🏼🦅 Un post condiviso da Manuel Lazzari (@manulazza29) in data: 20 Set 2020 alle ore 4:11 PDT







