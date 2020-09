CALCIOMERCATO | Lazio, dopo Badelj il Genoa vuole anche Caicedo

La Lazio continua a pensare, non solo alle operzioni in entrata, ma anche a quelle in uscita. Dopo la cessione di Milan Badelj al Genoa, ora il club ligure vuole anche un altro giocatore biancoceleste: infatti, come riporta Sportmediaset.it, gli occhi dei rossoblù sono finiti su Felipe Caicedo per rinforzare il loro reparto offensivo. La valutazione che ne fa la Lazio è di 7 milioni, cifra che non spaventa il presidente Preziosi, tanto che ci sarebbe già stato un contatto con il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Lo scoglio più grande per il Grifone potrebbe essere l’ingaggio di Caicedo, ovvero i 2,1 milioni di euro a stagione.







