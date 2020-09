CALCIOMERCATO – Monchi: “Nessuna trattativa con la Lazio per Vazquez”

E’ circolato molto in questi giorni il nome di Franco Vazquez come nuovo obiettivo della Lazio. Il d.s. Tare era interessato a regalare a Simone Inzaghi un fantasista in mezzo al campo. Oggi però il d.s. Monchi del Siviglia ha smentito completamente qualsiasi voce intorno al giocatore. Ecco le sue parole il conferenza stampa: “Non c’è nessuna trattativa con la Lazio per Vazquez, tutto quello che so sulla questione l’ho letto in giro. Franco si è allenato anche oggi con la prima squadra e andrà a giocare la Supercoppa. Per noi è un giocatore importante”.







Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: